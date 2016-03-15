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«النقل» توقع عقد مشروع إزدواج المسافة بين محطتي المرج – المرج الجديدة بالخط الأول للمترو

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15 مارس 2016 | 12:02 مساءً

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شهد الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل توقيع عقد مشروع إزدواج المسافة بين محطتي المرج – المرج الجديدة بالخط الاول لمترو الانفاق بين الهيئة القومية للأنفاق وإتحاد شركات ( كولاس ريل / ألستوم )، بحضور الملحق التجاري بسفارة فرنسا ( فرانك سيكولا ) وقيادات الهيئة القومية للأنفاق .
> وقع عن الطرف الأول مهندس طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعن الطرف الثاني بيدرو هيريرا ممثل كولاس ريل .
> صرح وزير النقل، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أنه نظراً لتكدس الركاب علي أرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة فقد ظهرت الحاجة إلي إزدواج السكة ما بين المحطتين بطول 1.3 كم بهدف تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلي 3.5 دقيقة وتخفيف العبء عن الركاب.
> وأشار الجيوشي إلي أن المشروع يتضمن إزدواج السكة في المسافة بين محطتي المرج والمرج الجديدة ، إعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب هوائية كالمستخدمة في الخط بالكامل لإستيعاب التشغيل حتي المرج الجديدة ، تركيب أجهزة الإشارات علي طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول ، تركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزي للخط ، تنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لإستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة.
> وأضاف وزير النقل أن مدة تنفيذ المشروع 24 شهر شاملة شهرين للتشغيل التجريبي (وجاري التفاوض على تخفيض المده)، بقيمة 97 مليون جنيه مصري ، 19.3 مليون يورو ( يتم تمويل الشق الأجنبي من البروتوكول الفرنسي الخاص برفع كفاءة وتحديث الخط الأول الموقع في الخدمة 19/2/2002 ) بما يعادل 290 مليون جنيه مصري .

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2016-03-15
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