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فيديو | 4 وصفات طبيعية لإزالة وتفتيت حصى المرارة في اقل من 48 ساعة في بيتك بدون جراحة

  • الصحة
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فيديو | 4 وصفات طبيعية لإزالة وتفتيت حصى المرارة في اقل من 48 ساعة في بيتك بدون جراحة فيديو | 4 وصفات طبيعية لإزالة وتفتيت حصى المرارة في اقل من 48 ساعة في بيتك بدون جراحة

تعريف حصى المرارة :

هي عبارة عن كتلة صغيرة تسبب ألما كبير بالمرارة ، من الممكن أن تسبب انسداد فى القناة الصفراوية ، التي تؤدي بالتهاب الكبد وألم شديد ، ويسعى معظم المرضى للتخلص منها ومن الآلام المبرحة بكل الطرق.

ولكن معظم المرضى لا يشعرون بها وليس لهم علماً بها لأنها في بعض الأحيان لا تسبب أي أعراض ، وبعض الأحيان تكون مؤلمة جدا ويمكن أن تتطلب علاج أو عملية جراحية لإزالتها.

اليوم جئنا ببعض الطرق الطبيعية لإزالتها بدون أي عمليات جراحية ، وفي وقت قصير جداً ، فهناك بعض الأغذية الطبيعية والمشروبات من شأنها تذويب حصوات المرارة نهائياً ، وتشمل على 4 طرق لإذابتها :

    عصير التفاح :

الطريقة :
        يتم مزج عصير التفاح بخل التفاح بإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح على عصير التفاح.
        تناول هذا المزيج مرة واحدة يومياً في الصباح .
        حيث إن “حمض الماليك” الموجود في التفاح يساعد في تفتيت حصى المرارة.

الجذر والخيار وعصير البنجر:
        الطريقة :
            يتم مزج 4 جزارات + خيارتين + ثمرة بنجر.
            وهذا العصير يساعد على إزالة السموم من الكبد وتطهير المرارة.
            تناول هذا العصير مرتين يومياً لأقصى استفادة منه.

شاي الهندباء :
        الطريقة :
            يتم شرب شاي الهندباء مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.
            له القدرة على تنقية الكبد ، وتعزيز إفراز وتنشيط عمل المرارة

زيت الخروع :
        الطريقة :
            وضع زيت الخروع في طاسة حتى يصبح ساخناً
            يتم نقعه في قطعة قماش قطنية في الزيت الحار
            ثم يتم استخراج الفائض من الزيت ووضع القماش القطني الرطب على الجانب الأيمن من بطنك .
            يتم تغطية قطعة القماش القطنية مع كيس من البلاستيك.
            يتم وضع كيس من الماء الساخن على عليه لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة.

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