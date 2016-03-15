روسيا: قاعدتا «حميميم وطرطوس» ستبقيان وستوفر لهما الحماية بعد انسحاب القوات

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن القاعدات العسكريتان في سوريا ستبقيان وستوفر لهما الحماية اللازمة، وذلك في تعليق يأتي بعد إعلان الرئيس الروسي، عن سحب القوات من سوريا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومة على لسان بيسكوف قوله إن الحديث عن بدء سحب المجموعات الروسية، أي أن المجموعات الروسية سوف تخرج، لكن القاعدة الجوية في حميميم والقاعدة العسكرية البحرية في طرطوس سوف تبقيان، وبأمر القائد الأعلى، سيتم توفير الأمن الكلي لهذه الأماكن من الجو والبر والبحر، وهذه المواقع ستقوم بمراقبة تنفيذ الالتزام بشروط وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، أكد على أن إعطاءه أوامر الانسحاب جاءت بعد تحقيق وزارة الدفاع والجيش الروسي للهدف العام من العمليات في سوريا.