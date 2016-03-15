٣١ مارس.. أولى جلسات إدراج حركة حماس كـ«منظمة إرهابية»

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، 31 مارس لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها داخل دولة مصر وحظر اي شخص ينتمي فكرياً اليها.

> وأشارت الدعوى التي أقامها المحامي عبد الرحيم على محمد أن حركة حماس منظمة إرهابية تخطط لتنفيذ العمليات الإرهابية فى مصر، وهو ما تأكد بعدما أعلن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تورطهم فى حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وذلك من خلال سفر أعضاء الخلية الإرهابية المنفذة لحادث الاغتيال إلى قطاع غزة وتدريبهم على تفخيخ السيارات.

و أضافت الدعوى ، أن حركة حماس دأبت على التدخل فى شئون مصر وتورطها فى العديد من العمليات الإرهابية مثل اقتحام السجون واغتيال رجال الشرطة والجيش فى سيناء، وانتمائها وتضامنها مع جماعة الإخوان الإرهابية.