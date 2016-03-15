أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

٣١ مارس.. أولى جلسات إدراج حركة حماس كـ«منظمة إرهابية»

Google+ Print
٣١ مارس.. أولى جلسات إدراج حركة حماس كـ«منظمة إرهابية» ٣١ مارس.. أولى جلسات إدراج حركة حماس كـ«منظمة إرهابية»

حركة حماس

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، 31 مارس لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها داخل دولة وحظر اي شخص ينتمي فكرياً اليها.
> وأشارت الدعوى التي أقامها المحامي عبد الرحيم على محمد أن حركة حماس منظمة إرهابية تخطط لتنفيذ العمليات الإرهابية فى مصر، وهو ما تأكد بعدما أعلن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تورطهم فى حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وذلك من خلال سفر أعضاء الخلية الإرهابية المنفذة لحادث الاغتيال إلى قطاع غزة وتدريبهم على تفخيخ السيارات.

و أضافت الدعوى ، أن حركة حماس دأبت على التدخل فى شئون مصر وتورطها فى العديد من العمليات الإرهابية مثل اقتحام السجون واغتيال رجال الشرطة والجيش فى سيناء، وانتمائها وتضامنها مع جماعة الإخوان الإرهابية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر