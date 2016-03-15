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السجن 5 سنوات لمدرس تعدى جنسيًا على تلميذة فى حمام مدرسة بمنيا القمح بالشرقية

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السجن 5 سنوات لمدرس تعدى جنسيًا على تلميذة فى حمام مدرسة بمنيا القمح بالشرقية السجن 5 سنوات لمدرس تعدى جنسيًا على تلميذة فى حمام مدرسة بمنيا القمح بالشرقية

أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار محمد مكاوى، المدرس المتهم بالتعدى جنسيًا على تلميذة بالصف الرابع الابتدائى داخل حمام مدرسة ابتدائى بمنيا القمح، بالسجن 5 سنوات حضوريًا، مع الشغل وقبول الدعوى المدنية.

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل لسنة 2015، عندما تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من ” ر ف ” 29 سنة، مقيمة بمنيا القمح، بقيام ” سامى م إ” 49 سنة، معلم أول بمدرسة ابتدائية، بالتعدى جنسيًا على نجلتها “ن م ف “8 سنوات، داخل حمام المدرسة، وقدمت الأم تقريرا طبيا مرفقا فيه إصابات بالطفلة. تحرر المحضر رقم 1662 إدارى المركز، وبالعرض على النيابة أنكر المدرس الواقعة أمام محمد الرفاعى وكيل أول النيابة، وأكد أنه لم يدرس للتلميذة نهائيًا، فى حين أن تحريات المباحث أكدت صحة الواقعة، وشهدت تلميذة بالفصل بصحة الواقعة، فصدر أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، وقرر المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته لمحكمة الجنايات محبوسا للمحاكمة الجنائية.

 

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