أمن مطار القاهرة يحبط تهريب 20 ألف دولار بحوزة أوكرانى قبل سفره لتركيا

أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء، محاولة راكب أوكرانى تهريب مبالغ مالية إلى تركيا، وتم مصادرة المبالغ المضبوطة.

وأفاد مصدر بالمطار، أن الخدمات المعينة على أجهزة كشف الحقائب اشتبهت في أجسام معتمة داخل حقائب راكب أوكرانى، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 20 ألف دولار بحوزته.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بمصادرة المبلغ المضبوط وتحرير محضر بالواقعة.

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