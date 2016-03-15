حبس المتهمين بالسطو على مكتب بريد بالعاشر من رمضان

أصدرت النيابة العامة بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد جودة، قرارا بحبس المتهمين الثلاثة بالسطو على مكتب بريد العاشر من رمضان، وهم ،"م ا ا" 20 سنة عاطل ومقيم بالمجاورة 40 دائرة قسم ثان العاشر، والمتهم الثانى"م ن ف" 19 سنة عاطل ومقيم بالمجاورة 39، والمتهم الثالث "م م ص" 38 سنة عاطل ومقيم بالمجاورة 30، 4 أيام على ذمة التحقيقات بالمحضر رقم 1587 لسنة 2016 جنح قسم ثان العاشر.

كانت مباحث العاشر تمكنت من القبض على المتهمين الثلاثة فى أقل من 24 ساعة وبحوزتهم المسروقات والسلاح المستخدم، بعد السطو على مكتب بريد المجاورة 44 بمدينة العاشر من رمضان من قبل 3 ملثمين، وسرقة 20 ألفا و750 جنيها.

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