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صورة في الجول - زيزو يطمئن على متعب بعد مران الأهلي

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صورة في الجول - زيزو يطمئن على متعب بعد مران الأهلي صورة في الجول - زيزو يطمئن على متعب بعد مران الأهلي

شرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ملامح الأزمة التي نشبت بين أحمد الشيخ لاعب الفريق وبعض أفراد أولتراس أهلاوي في أنجولا قبل لقاء ريكرياتيفو دو ليبولو.

وأوضح عبد الحفيظ: "لم أحضر الواقعة لأنقل تفاصيلها بشكل كامل، ولكن لم يحدث أي تجاوز لفظي، بل تعليق أحد الأشخاص على قصة شعر اللاعب".

وأضاف عبر قناة (المحور) "كل شخص حر في حياته، الأهم ألا يخرج أي لاعب عن سلوكيات النادي، وأكرر لم يحدث أي تجاوز لفظي".

وقال عبد الحفيظ "الأهلي أسهل منظومة عمل لأي شخص، فمن الممكن أن يغيب المدير الفني أو مدير الكرة، ويحضر اللاعب التدريبات في موعدها".

وأتم مدير الكرة بالأهلي "نادينا لا يعرف مقولة لم ينجح أحد، بل من الوارد أن يكون مدير كرة أو مدرب شاطر، يحقق نجاحات أكبر من غيره، هذا هو الفارق فقط"

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