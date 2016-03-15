احتجاز 4665 جمل قادمة من السودان لإصابة بعضها بـ«كورونا» بأبوسمبل

أعطى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، تعليمات مشددة لمسئولي الصحة والحجر الصحي، بتنفيذ كافة الفحوصات والكشوف البيطرية اللازمة على جميع رؤوس الماشية القادمة من السودان إلى مصر.

وتأتي رؤوس الماشية من السودان عبر منفذ آرقين البري.

وشدد “حجازي”، حسبما أفاد البيان الوزاري، اليوم الثلاثاء، على الرقابة عليها، والتأكد من خلوها من أي أمراض خطيرة، وذلك من خلال المحاجر الصحية والبيطرية المتواجدة بمدينة أبو سبمل السياحية.

وأكد محافظ أسوان، على ضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المنافذ البرية والنهرية مع التعامل السريع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة مع الحالات الإيجابية.

وجاءت تعليمان المحافظ، حفاظًا على صحة وسلامة أبناء الشعب المصري من أي أمراض وبائية أو معدية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الكريم، مدير عام المحاجر البيطرية بأسوان والبحر الأحمر، بأنه تم حجز شحنة محملة بإجمالي 4665 جمل بالمحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية.

ووصلت الشحنة السالفة الذكر، خلال الأيام الماضية إلى الأراضي المصرية عبر منفذ أرقين البري، وذلك بعد اكتشاف إصابة بعضها بمرض الكورونا.

ونوه “عبد الكريم”، إلى أن نتائج الفحوصات البيطرية التي تم توقيعها عشوائيًا على مرحلتين خلال الأيام الماضية منها الكشف على 430 جمل كمرحلة أولى.

وجاءت النتائج “إيجابية” لعدد 10جمال، في حين تم الكشف على 300 جمل كمرحلة ثانية، لتأتي النتائج إيجابية أيضًا لعدد 2 جمل.

وأشار مدير عام المحاجر البيطرية، إلى أن أمس الإثنين، تم توقيع الكشف البيطري على ألف جمل، ومازالت النتائج لم تظهر بعد.

وأضاف أنه نفس الأمر بالنسبة لنتائج الكشف الطبي الكشوف الطبية وسحب عينات الذي أجرى لـ 12 فرد من الأشخاص المرافقين للجمال والمخالطين لها حيث جاري تحليها ومتابعتها للاطمئنان على سلامة وصحة أصحاب هذه العينات .