"الخدمة الوطنية" تستقبل المتطوعين من الفئة العمرية 30 وحتى 40 سنة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية اليوم عن بدء إستقبال طلبات التسجيل لإلتحاق المواطنين من الفئة العمرية 30 وحتى 40 سنة بشكل إختياري .

وأكدت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية أن مراكز التجنيد ستبدأ في إستقبال طلبات الراغبين من المواطنين الذكور يوم الأحد القادم الموافق العشرين من مارس الجاري من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا وذلك بعد إستيفائهم لشروط اللياقة الطبية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والإحتياطية مع ضرورة إصطحاب الوثائق المطلوبة والمذكورة في الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية لهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بوسائل التواصل الإجتماعي .

وأوضحت الهيئة أن مدة البرنامج التدريبي للمتطوعين ستكون 15 اسبوعا بغض النظر عن المؤهل الدراسي كون الإلتحاق إختياريا .