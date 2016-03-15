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26 مارس بدء امتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى بجامعة الإسكندرية

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26 مارس بدء امتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى بجامعة الإسكندرية 26 مارس بدء امتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى بجامعة الإسكندرية
اعتمد مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، برئاسة الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة بمقر الجامعة بالشاطبى موعد بدء امتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة اعتبارًا من 26 مارس الجارى واكد رئيس الجامعة على الكليات التى لم تعلن نتائج الفصل الدراسى الأول سرعة إعلان النتائج.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أنه انطلاقًا من حرص الجامعة على إتاحة الفرصة لاجتذاب الطلاب الوافدين للدراسة بكليات الجامعة قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطلاب الوافدين وسبل تسهيل إجراءات الاقامة وكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بهم.

وأكد الدكتور رشدى زهران، أهمية تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على زيادة معدلات النشر العلمى فى المجلات العلمية العالمية المصنفة مع الاهتمام بالمجلات العلمية والمتخصصة التى تصدرها كليات الجامعة وتطويرها.

ووافق المجلس على تحديث معايير الحصول على جوائز الجامعة، واعتمد التشكيل الجديد للجنة الجوائز، كما وافق على مقترح الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة باستحداث جائزة للإبداع فى مجال التدريس وتطوير التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وأخرى للطلاب الذين يحصلون على جوائز فى المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية.

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