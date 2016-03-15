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محافظة أسيوط تستقبل 23 سائحا ألمانياً خلال رحله نيلية متجة إلى القاهرة

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محافظة أسيوط تستقبل 23 سائحا ألمانياً خلال رحله نيلية متجة إلى القاهرة محافظة أسيوط تستقبل 23 سائحا ألمانياً خلال رحله نيلية متجة إلى القاهرة
إستقبلت محافظة أسيوط وفد سياحي يضم 23 سائحاً ألمانياً خلال رحلته النيلية المتجهة إلى القاهرة أثناء توقفهم بمرسى أسيوط السياحي.

قال عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإستقبال ومرافقة الوفد الألماني المسافر إلى القاهرة عبر النيل بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الذي يولي اهتماماً خاصاً بقطاع السياحة حيث كان هناك وفد من الهيئة الإقليمية لإستقبال الوفد الألماني الذي قام بجولة على كورنيش النيل بالمحافظة وكذلك زيارة المعرض الدائم التابع للهيئة الإقليمية.

وأضاف أن الهيئة قامت بتقديم وسائل الدعايا اللازمة للترويج السياحي لمحافظة أسيوط وتتمثل في كتيب وأسطوانة باللغة الألمانية عن المحافظة والمزارات والمعالم السياحية بها منوهاً إنه تم مرافقة الوفد الألماني في نهاية الزيارة إلي الفندق العائم ليستأنف رحلته إلى القاهرة مرة أخرى.

فيما أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على الدور الرئيسي الذي تقوم به المحافظة في قطاع السياحة وتنمية المواقع الأثرية والسياحية بأسيوط والترويج لها من أجل الوصول إلي أعلى نسبة في استقبال الوفود السياحية لتحقيق عائد اقتصادي لمواطني المحافظة.
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