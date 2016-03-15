لجنة صندوق العشوائيات تتابع مراحل تطوير عشش محفوظ بالمنيا

قال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، أن تطوير منطقة عشش محفوظ بجنوب مدينة المنيا، يعد إنجازا كبيرا للدولة، وللعاملين فى صندوق تطوير المناطق العشوائية، نظرا لخطورة وصعوبة الحياة بالمنطقة، حيث تم حصرها ضمن المناطق العشوائية ذات الخطورة على مستوى الجمهورية، من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، مؤكدا أن ذلك يعتبر نموذج مشرف لنا جميعا وعلينا أن نفتخر به ،حيث ساهم التطوير فى تغيير حياة الكثير من المواطنين قاطنى تلك المنطقة من خلال إتمام المرحلة الأولى من المشروع، وجار العمل فى المرحلتين الثانية والثالثة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتسيير المناطق غير الآمنة بحضور، المهندسة سعاد نجيب مدير عام التخطيط والمتابعة بصندوق تطوير المناطق العشوائية، والتى تفقدت موقع المشروع، يرافقها العميد مصطفى عبد الرحيم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، للوقوف على أخر التطورات للمرحلة الثانية والثالثة، والتى أشادت بالمستوى العالى للأعمال التى تم تنفيذها بالمشروع، بداية من الانتهاء الفعلى للمرحلة الأولى، وقرب الانتهاء لأعمال المرحلة الثانية، والبدء الفعلى فى أعمال المرحلة الثالثة.

وقالت المهندسة سعاد نجيب، أن معدل الإنجاز يسير فى الاتجاه الصحيح، مؤكدة أن الصندوق وافق على إدراج منطقة مدينة العمال المجاورة لمنطقة عشش محفوظ ضمن خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير منطقة سوق الحبشى.

وأشارت إلى أن الإنجاز الذى شاهدته على أرض الواقع يستحق الفخر، حيث ستتغير النظرة للمنطقة، التى كان يعيش معظم سكانها فى العشش والمبانى السكنية غير الآدمية، والتى تشكل خطورة على حياة السكان.

وقال الدكتور أشرف أبو العيون، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات، أن المشروع يقوم على التنمية الكاملة للمنطقة والسكان من جميع النواحى العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يتم تطوير شبكة الطرق وجميع المرافق من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز، مشيرا إلى أنه مع اكتمال المراحل الثلاث لتطوير المنطقة ستصبح منطقة عمرانية ذات نمط عمرانى مميز ومظهر حضارى مشرف لمحافظة المنيا.

من جانبه أوضح المهندس نيازى مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، إنه تم الانتهاء الفعلى من المرحلة الأولى لتطوير منطقة عشش محفوظ، وتسليم وتسكين عدد 5 عمارات، تتضمن 130 وحدة، منها 90 وحدة سكنية، و40 وحدة تجارية، مؤكدًا أن الشركة المنفذة قاربت على الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية والتى تضم عدد 14 عمارة، تتضمن 304 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 72 وحدة تجارية، كم تم استلام الموقع للمرحلة الثالثة بعد إخلاء المكان تمامًا وبدء التنفيذ فعليًا والانتهاء من أعمال الأساسات للمرحلة الثالثة والتى ستضم 16 عمارة، تتضمن 348 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 80 وحدة تجارية.

موضوعات متعلقة..

>محفوظ المنيا تحتفل بالعيد القومى الخميس.. والمحافظ يفتتح مشاريع جديدة

>