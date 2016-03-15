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جامعه طنطا تنظم يوما لدعم وتعريف بنك المعرفة

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جامعه طنطا تنظم يوما لدعم وتعريف بنك المعرفة جامعه طنطا تنظم يوما لدعم وتعريف بنك المعرفة
تنظم جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس التخصصى الرئاسى للتعليم والبحث العلمى يوم الخميس 17 مارس الجارى بالمجمع الطبى يوماً للتعريف ببنك المعرفة، وأهميته، وكيفية التعامل معه، والتسجيل على بوابته الإلكترونية، تماشياً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إتاحة المعرفة لجميع أفراد الشعب، ونقلها للآخرين بما يساعد فى مواكبة التقدم العلمى.

صرح بذلك الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن اليوم سيشمل تنظيم مسيرة بالأعلام واللافتات.. يشارك فيها الطلاب والباحثون وأعضاء هيئة التدريس لدعم وتفعيل البنك.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز عبد الدايم، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أن هذا المشروع يسعى إلى توحيد الاشتراكات بالدوريات وقواعد البيانات الدولية وإتاحة مصادر المعلومات والأبحاث والدراسات العلمية على المستوى الوطني من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

وأوضح أنه سيتم عقد دورة تعريفية وتدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المصادر المتاحة من خلال البنك.


>البريد الإلكترونى وتطبيقاته فى ندوة بجامعة طنطا

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