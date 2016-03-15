وزير البيئة يصل جامعة السويس ويبحث مع محافظ الإقليم عددا من الملفات البيئية

وصل الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إلى جامعة السويس للاجتماع مع اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، ونواب السويس، لمناقشة عدد من الملفات البيئة الخاصة بالمحافظة، ومنها منظومة المخلفات ومشروعات التحكم فى التلوث الصناعى.

كان فى استقبال الوزير الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، واللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، واللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، واللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى.

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