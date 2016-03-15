حبوب منع الحمل والسمنة "دونت ميكس".. تسبب جلطة المخ واللولب هو البديل

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من المركز الطبى الأكاديمى بمدينة أمستردام الهولندية أن هناك مخاطر كبيرة لحبوب منع الحمل الهرمونية على السيدات المصابات بالسمنة، واللاتى يمتلكن مؤشرا لكتلة الجسم "BMI" أكثر من 30.

وأشارت الدراسة أن السيدات السمينات اللاتى يتناولن حبوب منع الحمل الهرمونية يصبحن أكثر عرضة للإصابة بنوع نادر من السكتة الدماغية بمعدل 30 ضعفا مقارنة بالسيدات أصحاب الوزن الطبيعى، واللاتى لا يتناولن هذه الحبوب، وهذا النوع من السكتة الدماغية يعرف باسم الجلطة المخية "CVT"، وتعد تلك الدراسة هى الأولى التى تستكشف العلاقة بين السمنة والجلطة الدماغية.

وعلى الرغم من أن المخاطر ما زالت صغيرة، على حد قول الباحثين، إلا أن الأطباء يجب أن يخبرن السيدات بتلك المخاطر، وكما يجب أن يعرضوا عليهن استخدام وسائل منع حمل بديلة وغير مرتبطة برفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية مثل اللولب.

وفى الوقت نفسه، أوضح الباحثون أنهم لم يكتشفوا وجود أى علاقة بين السمنة والجلطة الدماغية "CVT"، وذلك حسبما نشر مؤخراً على الموقع الإلكترونى للمجلة الطبية "JAMA Neurology".

وتصيب الجلطة الدماغية "CVT" شخصا واحدا سنويا من بين كل 100 ألف، ومن أبرز عوامل الخطورة التى تتسبب فيها: العدوى الميكروبية للمخ، وصدمات الدماغ القوية.

مفاجأة.. حبوب منع الحمل ترفع فرص وفاة السيدات بأمراض القلب ٥ أضعاف

بالصور.. لو مش عاوز تخلف دوس على الزرار.. أحدث جهاز لمنع الحمل للرجال

>