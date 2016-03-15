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مصدر: إحالة قضية مريهان حسين للجنح نهاية الأسبوع عقب ورود التحريات النهائية

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مصدر: إحالة قضية مريهان حسين للجنح نهاية الأسبوع عقب ورود التحريات النهائية مصدر: إحالة قضية مريهان حسين للجنح نهاية الأسبوع عقب ورود التحريات النهائية
كشف مصدر قضائى بنيابة الهرم ان النيابة تستعد لإحالة قضية الفنانة "مريهان حسين" للجنح، فى الاتهامات المتبادلة بينها وبين كل من "م.ت" و "إ.ب" ضابطى قسم شرطة الهرم، بنهاية الأسبوع الحالى وعقب ورود التحريات النهائية حول الواقعة.

وأضاف المصدر، أن القضية الأولى المقرر إحالتها للجنح هى القضية المتهمة فيها الفنانة بـ"التعدى على موظف عام" والقيادة تحت تاثير السكر والسب والقذف، ومن المرجح أن يتم استبعاد بعض الاتهامات بناء على التحريات النهاية والتقارير التى وردت للنيابة العامة.

وتابع المصدر، أن الاتهامات الموجهة لضابطى قسم شرطة الهرم بـ"استعمال القسوة" و"هتك العرض"، ومن المقرر أيضاً أن يتم استبعاد أى من التهمتين أو كلاهما بناء على التحريات النهائية والتقارير التى وردت للنيابة.

وأشار المصدر، إلى أن القضية الأخرى الخاصة بـ"إهانة فنانى "، والمتهم فيها الضابط "م.ت" بسب وقذف الفنانة مريهان حسين وإهانة فنانى مصر بشكل عام، ستتم إحالتها بشكل منفرد وعقب انتهاء التحقيقات وورود التحريات النهاية حول الواقعة.

نائب مدير أمن الجيزة ينفى سب ضابط قسم الهرم لـ"مريهان حسين"

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مصر 365

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