ضبط رئيس مكتب تموين وصاحب محل تموينى لاستيلائهما على أموال الدعم بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، من القبض على رئيس مكتب تموين وصاحب محل تموينى لاستلائهما على 15 ألف جنيه من أموال الدعم.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بقيام رئيس مكتب تموين ومالك محل تموين بعدم تسليم البطاقة التموينية الذكية المستخرجة بتاريخ 1 مارس 2010 الخاصة بالمواطنين، واستيلائهما على أموال الدعم بدون علمهم ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهم الشخصى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، وتبين استيلاؤهم على 15382 جنيها دون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ضبط صاحب محل بقالة تموينى لاستيلائة على أموال الدعم بالجيزة