مران الأهلي - تحية خاصة من مارتن يول لوليد سليمان

فوز حرس الحدود على المصري كنتيجة في حد ذاتها ليست مفاجأة.. ولكن الأمر كان مفاجئ بالنسبة لكون المصري يخوض واحد من أفضل مواسمه في التاريخ، والأمر على النقيض تماما بالنسبة للحدود.

وفاز الحدود لأول مرة في الدوري هذا الموسم، والانتصار كان على المصري بنتيجة 3-1.

صدق أو لا تصدق .. الحدود يفوز على المصري في "لقاء الطرائف"

والدوري عبر تاريخه شهد مفاجآت عدة، منها خسارة الزمالك بخماسية أمام الحدود نفسه، وسقوط الأهلي أمام الاتحاد برباعية.

ولكن FilGoal.com اختار خمسة من أقوى مفاجآت الدوري عبر تاريخه، بفوز أو تعادل فرق هبطت (أو كادت تهبط) على فرق المقدمة.

المنيا يصعق الأهلي

في موسم 1981/1982، توج الأهلي بلقب الدوري بهزيمة وحيدة، كانت أمام المنيا في 6 ديسمبر 1981.

هدف محمد فؤاد في الدقيقة 57 منح المنيا 3 نقاط أبقوه في الدوري هذا الموسم، حيث كان الفارق بينه وبين الترسانة أول الهابطين 3 نقاط في نهاية الموسم.

الكروم يفاجئ الزمالك في ظهور كوليبالي الأول

استبشر محبو الزمالك خيرا بظهور إسماعيل كوليبالي الأول، حيث سجل هدفا صاروخيا في شباك الكروم، ولكن المباراة انتهت بفوز الفريق السكندري 4-2 في 12 مارس 1997.

سكك حديد سوهاج يقتل الإسماعيلي

في موسم 2000/2001، صعد فريق يدعى سكك حديد سوهاج للدوري، وهبط في نفس الموسم، ولم يحقق سوى فوزين.

أحدهما كانا على فريق ذهبي للإسماعيلي 1-0 بهدف محمد عبد الرؤوف في 25 نوفمبر 2000.

سوهاج يعرقل الزمالك مرتين

في الموسم التالي، أخذ سوهاج مكان سكك حديد سوهاج في الدوري، وهبط في نفس الموسم أيضا.

ولكن النقطتين المضيئتين في ظهور سوهاج بالممتاز كانت تعادله مع الزمالك – مرتين – بنفس النتيجة، 3-3، في 19 أكتوبر 2001 و7 أبريل 2002.

الرجاء يكشف أهلي جاريدو

بقيادة خوان كارلوس جاريدو للأهلي في الدوري، فاجأه الرجاء بفوز 2-1 في 2 أكتوبر 2014، وحسم اللقاء طارق سالم في الدقيقة 93.