في_إفريقيا – ريكرياتيفو يصل برج العرب بطائرة خاصة.. الأهلي يرفض طلبه

يصل فريق ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي إلى برج العرب غدا الأربعاء بطائرة خاصة مباشرة من أنجولا.

ويواجه الفريق الأنجولي الأهلي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، بعدما انتهى لقاء الذهاب 0-0 في أنجولا.

وطلب ريكرياتيفو التدريب يومي الخميس والجمعة على ملعب برج العرب، وهو الأمر المخالف للائحة الاتحاد الإفريقي التي تشير لحق الفريق الضيف في التدريب مرة واحدة على ملعب المباراة.

وبالتالي، رفض الأهلي طلب منافسه.

وتضم بعثة ريكرياتيفو 39 فردا، ويصطحب رئيس النادي روي كامبوس معه مجلس إدارة اتحاد الكرة الأنجولي.

وطلب الفريق الأنجولي أيضا الإقامة في فندق 5 نجوم.

وفي نفس الصدد، يصل طاقم التحكيم السنغالي بقيادة مالينج ديدو غدا الأربعاء، فيما يصل مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي بعد غد الخميس.