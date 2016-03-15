البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بارتفاع كبير والمؤشر الرئيسى يصعد 1.9%

بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعى كبير، استكمالا لما بدأته فى تعاملات أمس من نشاط، على خلفية إجراءات جديدة للبنك المركزى خفض خلالها سعر صرف الجنيه أما الدولار بمقدار 112 قرشا دفعة واحدة، لتتخطى قيمة التداول 1.4 مليار جنيه لأول مرة منذ مايو 2014.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.9%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 2.6%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 3.4%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.09%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.



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