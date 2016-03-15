الدولار يسجل 8.95 جنيه فى تعاملات الثلاثاء

استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.9252 جنيه للشراء و 8.9494 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.9222 جنيه للشراء و 9.9526 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 12.814 جنيه للشراء و12.8523 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.041 جنيه للشراء و9.0746 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 7.8553 جنيه للشراء و 7.8787 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3736 جنيه للشراء و 1.378 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.3796 جنيه للشراء و 2.3867 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.6529 جنيه للشراء و 29.7669 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4297 جنيه للشراء و 2.4368 جنيه للبيع.