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الدولار يسجل 8.95 جنيه فى تعاملات الثلاثاء

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الدولار يسجل 8.95 جنيه فى تعاملات الثلاثاء الدولار يسجل 8.95 جنيه فى تعاملات الثلاثاء

دولار – أشيفية

استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.9252 جنيه للشراء و 8.9494 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.9222 جنيه للشراء و 9.9526 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 12.814 جنيه للشراء و12.8523 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.041 جنيه للشراء و9.0746 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 7.8553 جنيه للشراء و 7.8787 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3736 جنيه للشراء و 1.378 جنيه للبيع. وعلى مستوى صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.3796 جنيه للشراء و 2.3867 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.6529 جنيه للشراء و 29.7669 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4297 جنيه للشراء و 2.4368 جنيه للبيع.

 

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