استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية بسبب الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، لليوم الثاني على التوالي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال رئيس هيئة الميناء اللواء مدحت عطية، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

وتعرضت الإسكندرية صباح اليوم، لأمطار خفيفة ومتوسطة لم تؤثر على حركة سير المشاه أو السيارات، وعززت مديرية أمن الإسكندرية من خدماتها المرورية لمنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة “انواء الحسوم” وهي نوة غالبًا ما تصاحبها أمطار وتستمر لمدة 7 أيام مع رياح جنوبية غربية.