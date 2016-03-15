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شرطة مرافق الأقصر تزيل 250 حالة تعد للباعة الجائلين بشارع أحمد عرابى بإسنا

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شرطة مرافق الأقصر تزيل 250 حالة تعد للباعة الجائلين بشارع أحمد عرابى بإسنا شرطة مرافق الأقصر تزيل 250 حالة تعد للباعة الجائلين بشارع أحمد عرابى بإسنا
نجحت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحى رئيس وحدة المرافق بإسنا من إزالة 250 حالة تعدٍ من الباعة الجائلين على شارع أحمد عرابى التجارى بوسط المدينة.

وقال رئيس مركز إسنا إن الوحدة المحلية وفرت أماكن خاصة وحضارية كأسواق للباعة الجائلين وحفظ الشارع من التعدى لإمكانية المرور به، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأى تعدٍ عليه مرة أخرى وسيتم تحرير المحاضر اللازمة لأى متعدٍ مرة أخرى.

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