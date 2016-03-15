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رفع وإزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز مطاى بالمنيا

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رفع وإزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز مطاى بالمنيا رفع وإزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز مطاى بالمنيا
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بمحافظة المنيا، من رفع وإزالة 60 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 2 فدان و3 قراريط خلال إحدى حملات الإزالة التى تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعى وحماية الاراضى.

وقال اللواء ناصر فتحى رئيس مركز ومدينة مطاى، فى بيان للمحافظة اليوم، أن الحملة أسفرت عن ازالة 24 حالة بقرية منبال بمساحة 17 قيراط و13 حالة ببردنوها بمساحة 8.5 قيراط و 5 حالات بقرية حلوة بمساحة 5 قيراط و 9 حالات بقرية ابوان بمساحة 12 قيراط بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعدى على حرم الطريق بمساحة 8 قيراط.

وأكد فتحى، أن هذه الحملات تأتى فى اطار إزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية واستخدام كل اساليب الحزم للتصدى لاى محاولات لتبوير الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين مشيرًا إلى أن مجلس المدينة لا يألو جهداً فى ازالة التعديات.

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