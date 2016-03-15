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وزير الرياضة: استثمرنا مبالغ كبيرة لتطوير مراكز الشباب ولكنها توقفت فجأة

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وزير الرياضة: استثمرنا مبالغ كبيرة لتطوير مراكز الشباب ولكنها توقفت فجأة وزير الرياضة: استثمرنا مبالغ كبيرة لتطوير مراكز الشباب ولكنها توقفت فجأة
قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن استثمرت مبالغ كبيرة فى منشآت رياضية كبيرة على مستوى محافظات الجمهورية، ولكنها توقفت فجأة وبدون أى مقدمات ولم تستكمل حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى بقاعة المؤتمر بديوان عام محافظة المنوفية بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من نواب مجلس النواب المحافظة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لديها خطة كبيرة فى تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، ولن تقتصر فقط على ممارسة الأنشطة الرياضة فقط، مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك أنشطة سياسية واجتماعية وثقافية داخل مراكز الشباب للنهوض بالوطن الغالى مصر.

وأوضح عبد العزيز، أن الوزارة تقوم بإنشاء 100 معلب جديد فى قرى ومدن المحافظة تم تنفيذ 50 منها فقط وآخرين جار استكمالهم بالمحافظة، مشيرا إلى أنه مازالت هناك بعض الملاعب تحتاج الكثير من العمل لتطويرها.

وأضاف وزير الرياضة أن يتمنى أن يحصل الشباب على 30 ألف مقعد من الانتخابات المحلية القادمة من أصل 55 ألفا من المقاعد على مستوى الجمهورية.

وزير الشباب والرياضة يصل المنوفية لافتتاح الصالة المغطاة
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مصر 365

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