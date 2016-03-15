مطار شرم الشيخ يستقبل 1196 سائحًا على متن 7 رحلات دولية

قال عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 19% والمحافظة 17%، مشيرا إلى أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 7 رحلات دولية طيران على متنها 1196 سائحًا من مختلف الجنسيات و11 رحلة داخلية على متنها 812 سائحًا مصريًا، بإجمالى 2008 سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 1733 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 207 سائحين قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 435 سائحًا.

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