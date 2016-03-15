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مع التقلبات الجوية.. 3 نصائح لحمايتك من حساسية الربيع

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مع التقلبات الجوية.. 3 نصائح لحمايتك من حساسية الربيع مع التقلبات الجوية.. 3 نصائح لحمايتك من حساسية الربيع
مع اقتراب فصل الربيع قد يعانى البعض من أعراض الحساسية، كحساسية الربيع، التى تثيرها الكثير من العوامل ومنها حبوب اللقاح .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى " Bustle" فإن سبب التعرض لحساسية الربيع، هو إثارة الجهاز المناعى والأنف من خلال حبوب اللقاح وتفتح الزهور، فتقوم الأجسام المضادة بمهاجمة المواد المسببة للحساسية مما ينتج عنها مادة الهيستامين فى الدم، والتى ينتج عنها بعض أعراض الحساسية التى تشمل سيلان الأنف وحكة فى العيون والعطس. لذا يقدم الموقع الأمريكى، بعض النصائح لمنع الإصابة بحساسية الربيع ، وتتضمن الآتى:

1- اغسل شعرك قبل النوم
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> لأن الشعر يعد عملاقة لجذب الأتربة والوبر، فإذا كنت تستخدم الجيل، فهذه المنتجات تعد فخا للإصابة بالحساسية، لذلك اغسل شعرك قبل النوم، لتجنب أى تربة أو شىء يتواجد بشعرك مثير للحساسية.

2- الاسترخاء فى حوض الاستحمام "البانيو"
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>أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين التوتر والإجهاد والإصابة بالحساسية الموسمية، وذلك لأن الإجهاد يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول فى الجسم، والذى يساعد على استجابة الجسم بشكل سريع للحساسية، لذا فمن الأفضل الاسترخاء سواء بأخذ حمام دافئ فى البانيو لتقليل التوتر والإجهاد الذى يفرز بعض الهرمونات المحفزة للحساسية.

3- ارتداء نظارة خارج المنزل
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>إذا كنت مصابا بالحساسية فيجب اتباع بعض الإجراءات الوقائية، خاصة خلال وقت الذروة، لحماية العينين من الشمس وحبوب اللقاح المثيرة للحساسية.

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