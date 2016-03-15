الجيش التركى: مقتل 45 من المسلحين الأكراد فى ضربات جوية بشمال العراق

قالت القوات المسلحة التركية فى بيان الثلاثاء، أن الضربات الجوية التى نفذتها 11 طائرة حربية تركية بشمال العراق أمس أسفرت على ما يبدو عن مقتل 45 مسلحا من حزب العمال الكردستانى.

وذكر الجيش أن الضربات التى نفذتها طائرات من طراز إف-16 وإف-14 بمنطقة جبل قنديل حيث توجد القواعد الرئيسية للحزب دمرت أيضا مستودعين للأسلحة وموقعين لصواريخ كاتيوشا.

من ناحية أخرى قال مسئولون محليون أن السلطات التركية أعلنت حظر التجوال فى حى بمدينة ديار بكر أكبر مدن جنوب شرق تركيا اليوم الثلاثاء لقتال المسلحين الأكراد بالمنطقة.

وقالت السلطات المحلية فى بيان أنه تم فرض الحظر بحى كاينارتيب بمنطقة باجلار اعتبارا من الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلى (0100 بتوقيت جرينتش) فى مواجهة الخطوات التى يتخذها مسلحو حزب العمال الكردستانى لإقامة حواجز وحفر خنادق وزرع متفجرات بالمنطقة.

وقال شهود أن مسلحى حزب العمال أغلقوا طرقا وأوقفوا حركة المرور بالمنطقة واشتبكوا مع قوات الأمن من حين لآخر أثناء الليل بينما حلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة.

وتصاعد العنف فى جنوب شرق تركيا الذى يغلب على سكانه الأكراد منذ انهار فى يوليو تموز وقف لإطلاق النار استمر لعامين ونصف العام. وركز المسلحون هجماتهم على قوات الأمن فى بلدات بالجنوب الشرقى تم فرض حظر التجوال فى بعضها.

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