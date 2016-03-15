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وزير الشباب والرياضة يصل المنوفية لافتتاح الصالة المغطاة

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وزير الشباب والرياضة يصل المنوفية لافتتاح الصالة المغطاة وزير الشباب والرياضة يصل المنوفية لافتتاح الصالة المغطاة
وصل منذ قليل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إلى مبنى ديوان عام محافظة المنوفية، وكان فى استقباله الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور عماد العبد وكيل وزارة الشباب بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير الصالة المغطاة بمدينة شبين الكوم، ومجمع لحمامات السباحة بنادى الجمهورية، بالإضافة إلى بعض ملاعب الكرة الخماسية الجديدة بعدد من قرى ومدن المحافظة.


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