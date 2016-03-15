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إضراب نظار وخفر مزلقانات السكة الحديد بالمنوفية لعدم إدراجهم فى الحافز الأخير

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إضراب نظار وخفر مزلقانات السكة الحديد بالمنوفية لعدم إدراجهم فى الحافز الأخير إضراب نظار وخفر مزلقانات السكة الحديد بالمنوفية لعدم إدراجهم فى الحافز الأخير
دخل اليوم نظار المحطات بجميع محطات محافظة المنوفية، فى إضراب عن العمل اليوم وذلك احتجاجا على قرار وزير النقل ورئيس مجلس إدارة السكة الحديد بعدم إدراجهم فى الحافز الأخير رقم 630، التى قررت الإدارة إعطائه ملاحظى الأبراج ومساعديهم، وإعفاء نظار المحطات وخفر المزلقانات من القرار الأمر الذى أثار حالة من الاستياء والغضب بين النظار.

وأكد المعتصمون أنهم فى إضراب مفتوح ومستمر عن العمل حتى يتم إدراجهم فى القرار.
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مصر 365