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ضبط صاحب محطة وقود لاستيلائه على 83 ألف لتر مواد بترولية بحلوان

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ضبط صاحب محطة وقود لاستيلائه على 83 ألف لتر مواد بترولية بحلوان ضبط صاحب محطة وقود لاستيلائه على 83 ألف لتر مواد بترولية بحلوان
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محطة وقود، لاستيلائه على 83 ألف لتر مواد بترولية فى حلوان وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام المسئولين عن محطة وقود لتموين السيارات بنطاق دائرة قسم حلوان بالتصرف فى كميات كبيرة من الوقود لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يعد إهدارا للدعم الذى توفره الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، وقامت بمداهمة محطة الوقود، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول وبالفحص تبين تصرفه فى 83 ألفا و750 لتر مواد بترولية، وقام ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

شرطة التموين تضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

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مصر 365

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