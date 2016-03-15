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بدء التحقيقات فى اتهام شركة عقارات بالاستيلاء على أراضى الدولة بالإسكندرية

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بدء التحقيقات فى اتهام شركة عقارات بالاستيلاء على أراضى الدولة بالإسكندرية بدء التحقيقات فى اتهام شركة عقارات بالاستيلاء على أراضى الدولة بالإسكندرية
بدأت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، برئاسة المستشار محمد مندور رئيس النيابة، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى، والمقيد تحت رقم 3 لسنة 2016 حصر تحقيقات أموال عامة، ضد علاء الدين سالم رئيس مجلس إدارة شركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر صاحبة مشروع اليكس ويست، والذى اتهمه فيه بالاستيلاء على 607 فدان بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5 طريق إسكندرية - مطروح الساحلى، وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة، والذى يقدر بـ 295 مليون جنيه.

كما اتهم البلاغ الشركة ببناء 650 فيلات يتراوح ثمنها ما بين مليون و600 ألف جنيه، إلى 4 مليون جنيه بدون ترخيص، بقيمة أعمال مخالفة وصلت لحوالى 118 مليون جنيه، بجانب اتهام الشركة بالتعدى على مسافة 60 فدان من أملاك الدولة، والتى تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 101 مليون جنيه.

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تحديد جلسة 22 مارس المقبل، لاستكمال التحقيقات في البلاغ، وإرفاق المستندات التى تؤكد ارتكاب الشركة لتلك المخالفات .

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