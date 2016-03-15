ريكرياتيفو يبلغ الأهلي بموعد وصوله

تقرر أن يصل فريق ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لخوض مباراة العودة أمام الأهلي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى أن هناك مندوب من النادي الأنجولي سيصل القاهرة الثلاثاء، مثلما فعلت بالسفر إلى أنجولا قبل البعثة بيومين.

وألمح عبد الحفيظ عبر قناة (المحور) إلى أنه من الوارد أن يقوم مندوب النادي الأنجولي بمعاينة طريق القاهرة الإسكندرية تحسبا للسفر إليها برا.

وأضاف: "من حق نادي ريكرياتيفو ليبولو المطالبة بالسفر إلى الإسكندرية بالطائرة، لقد وجدنا منهم تعامل راق وتعاون كبير قبل لقاء الذهاب بأنجولا".

وكان الفريقان تعادلا ذهابا في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا دون أهداف، ويلتقيان مجددا يوم السبت المقبل بملعب برج العرب