أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريكرياتيفو يبلغ الأهلي بموعد وصوله

Google+ Print
ريكرياتيفو يبلغ الأهلي بموعد وصوله ريكرياتيفو يبلغ الأهلي بموعد وصوله

تقرر أن يصل فريق ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لخوض مباراة العودة أمام الأهلي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى أن هناك مندوب من النادي الأنجولي سيصل القاهرة الثلاثاء، مثلما فعلت بالسفر إلى أنجولا قبل البعثة بيومين.

وألمح عبد الحفيظ عبر قناة (المحور) إلى أنه من الوارد أن يقوم مندوب النادي الأنجولي بمعاينة طريق القاهرة الإسكندرية تحسبا للسفر إليها برا.

وأضاف: "من حق نادي ريكرياتيفو ليبولو المطالبة بالسفر إلى الإسكندرية بالطائرة، لقد وجدنا منهم تعامل راق وتعاون كبير قبل لقاء الذهاب بأنجولا".

وكان الفريقان تعادلا ذهابا في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا دون أهداف، ويلتقيان مجددا يوم السبت المقبل بملعب برج العرب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع