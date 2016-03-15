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«البنتاجون» يؤكد مقتل أبو عمر الشيشاني القيادي بـ«داعش»

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«البنتاجون» يؤكد مقتل أبو عمر الشيشاني القيادي بـ«داعش» «البنتاجون» يؤكد مقتل أبو عمر الشيشاني القيادي بـ«داعش»

ابو عمر الشيشاني

أكدت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون”، اليوم الثلاثاء،  مقتل أبو عمر الشيشاني، القيادي في تنظيم “داعش”.

وقال مسؤولون عسكريون، إن الشيشاني توفي جراء الجروح التي اصيب بها في غارة جوية امريكية جرت مؤخرا شمال شرقي سوريا، وفقًا لـ”بي بي سي”

وكانت تقارير سابقة ذكرت ان الشيشاني، وهو جورجي أسمه الأصلي تارخان باتيراشفيلي، قد يكون نجا من الغارة التي استهدفت الرتل الذي كان يتنقل فيه.

وقتل عدد من حرسه في الغارة نفسها التي وقعت في الرابع من الشهر الحالي قرب بلدة الشدادي السورية الشمالية الشرقية. وتقول تقارير إن الشيشاني كان قد ارسل الى الشدادي لتعزيز قوات التنظيم فيها.

وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع الامريكية، أنه بموجب التقييمات الاخيرة فإن “الشيشاني قد مات”.

وكان رامي عبدالرحمن، مدير المرصد ومقره بريطانيا، نقل الاسبوع الماضي عن مصادر قولها إن الشيشاني اصيب بجروح بالغة ونقل الى مستشفى في محافظة الرقة حيث عالجه “طبيب جهادي ذو اصول اوروبية”.

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