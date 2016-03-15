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اليوم.. نظر طعن الشوبكي على فوز أحمد مرتضى بعضوية مجلس النواب

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اليوم.. نظر طعن الشوبكي على فوز أحمد مرتضى بعضوية مجلس النواب اليوم.. نظر طعن الشوبكي على فوز أحمد مرتضى بعضوية مجلس النواب

عمرو الشوبكي وأحمد مرتضى

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، لإلغاء نتيجة فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة.

وتقدم الدكتور عمرو الشوبكي المرشح السابق عن دائرة الدقي والعجوزة، بطعن على النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور، مختصمًا المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار ناجي شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددًا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم.

وطالب الشوبكي في طعنه بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، إضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للإطلاع على إقرار ذمته المالية، حيث دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الاطلاع على الحساب البنكى لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.

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