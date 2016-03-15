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جامعة جنوب الوادي تنظم لقاء حواري لمناقشة تحديات الأمن القومي

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> نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة لقاء حواري حول أهمية الأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهه تحت عنوان “بأيدينا نحمي بلدنا” والتي استضافت اللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة في كلمته، أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لنشر الوعي الفكري والسياسي وتسعى من خلال برامجها وأنشطتها في بناء الشخصية المتكاملة والايجابية لإعداد جيل واعي يساهم في مواجهة أي تحديات تعرقل طريق المستقبل.

كرم إسماعيل بوزارة الشباب والرياضة ان الدولة المصرية تتعرض لتهديدات وتحديات في مجالات متنوعة أهمها المجال الاقتصادي وخصوصاً في مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات داخل الدولة كي تعود بالنفع على المواطن المصري وتقضي على التحديات المتمثلة في البطالة والفقر. وأضاف بأن استقرار ونموها وعلاقتها الجيدة مع دول العالم يقلق بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي التي تخطط لهدم الدولة المصرية.
> وقال  اللواء محمد الغباري عن مفاهيم ومفردات الأمن القومي والمخاطر المختلفة التي قد تنتج من الاستخدام غير الآمن للإنترنت وتحدث أيضاً عن الأمن القومي وحروب الجيل الرابع التي تقوم على الغزو العقلي والفكري كما أكد أن الجماعات الإرهابية هي أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق أهداف الدول التي تحاول هدم الدولة المصرية وتسعى جنباً الى جنب لتنفيذ مخططاتها.

وفي نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين الطلاب واللواء محمد الغباري حول مختلف القضايا المطروحة، وحضر الندوة الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات وجمهور من طلاب الجامعة.

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