التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين في عدة محاور في تعز

شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، غارات على عدة مواقع لميليشيات الحوثي وصالح، في مدينة تعز، في الوقت الذي تندلع اشتباكات عنيفة وانفجارات في منطقة جبل هان ومحيط موقع الدفاع الجوي شمال غربي المدينة.

وأفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة جبل هان غربي مدينة تعز، تزامنا مع تنفيذ قوات التحالف 3 غارات عند المدخل الجنوبي الغربي للمدينة.

ويشمل قصف التحالف شمال تعز وشرقها، إلى جانب جبل أومان، فيما تستمر الاشتباكات غربي المدينة، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وقالت مصادر عسكرية إن نحو 23 من المتمردين قتلوا في معارك عنيفة، عقب سيطرة الجيش الوطني اليمني وقوات المقاومة الشعبية على معسكر الدفاع الجوي وتبة الدفاع الجوي في شارع الستين، بالأطراف الشمالية لمدينة تعز.

وأكد قائد محور تعز العميد يوسف الشراجي أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقاتلون من أجل فك الحصار عن المدينة بالكامل واستعادة السيطرة على كافة مناطقها، بعد فتح الطريق الرابط بين تعز وعدن من الجهة الجنوبية الغربية.

ولا تزال المناطق الشمالية من اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، تحت سيطرة الميليشيات المتمردة، منذ انقلابهم على الشرعية في سبتمبر من عام 2014.