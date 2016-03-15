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اليوم الحكم فى دعوى حظر حركة إسراء الطويل

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اليوم الحكم فى دعوى حظر حركة إسراء الطويل اليوم الحكم فى دعوى حظر حركة إسراء الطويل
تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء حكمها فى الدعوى القضائية المطالبة بحظر الحركة التى تتزعمها المصورة الصحفية إسراء الطويل.

وكان المحامى أشرف فرحات، قدم مستندات للمحكمة تحتوى على صفحة "إسراء الطويل"، على مواقع التواصل الاجتماعى، يفيد أنها تتمنى تنفيذ عملية انتحارية ضد الشرطة والجيش وصور للتظاهرات، مطالبا بوقف نشاطها وحظرها والقبض على كل من يشارك فيها.

قدم مقيم الدعوى للمحكمة مستندات تتضمن عشرات الصور والفيديوهات المنشورة على مواقع الإنترنت، التى تتضمن شعار "الحركة" ورابعة العدوية، وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، وهتافات مناهضة لسلطات الحكم، ومطالبات بالإفراج عن العديد من البنات المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان.


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