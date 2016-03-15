ضبط طالب قتل شابا فى مشاجرة بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من إلقاء القبض على طالب متورط فى قتل شاب بقرية شاوة.

وترجع وقائع القضية بعد أن تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد شيد خشبة مفتش مباحث مركز المنصورة بوفاة هشام إبراهيم إبراهيم 30 سنة جثة هامدة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وانتقل الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز إلى القرية وبالفحص تبين أن القتيل كان يحاول الصلح وفض اشتباك بين ابن عمه وأحمد محمد المندوة 18 سنة طالب بمدرسة التدريب المهنى بمنية سندوب، بسبب تصادم بين موتوسيكل أحدهم وسيارة الآخر، فأصيب المجنى عليه بطعنة نافذة أسفل الصدر مما أودت بحياته، وتجمهر أهل القتيل وأشعلوا النار فى سيارة القاتل وتدخلت قوات الأمن وسيطرت على الأوضاع، وتم إعداد كمين للمتهم، وتم ضبطه، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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