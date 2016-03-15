مصرع شخصين خنقا بسبب تسرب عادم ماكينة كهرباء داخل مزرعة دواجن بالمنوفية

لقى شخصان مصرعهما بقرية مسجد الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك اختناقا داخل مزرعة دواجن نتيجة تسرب عادم ماكينة الكهرباء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد من مصرع كل من "مصطفى م، ومحمود د" ومقيمان بقرية مسجد الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك اختناقا داخل مزرعة دواجن نتيجة تسرب عادم ماكينة الكهرباء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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