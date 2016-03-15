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ضبط قنابل وقدائف أربى جى وبنادق فى حملة مداهمات للسحر والجمال بالإسماعيلية

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ضبط قنابل وقدائف أربى جى وبنادق فى حملة مداهمات للسحر والجمال بالإسماعيلية ضبط قنابل وقدائف أربى جى وبنادق فى حملة مداهمات للسحر والجمال بالإسماعيلية
قاد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، حملات أمنية لمداهمة منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية لتطهيرها من العناصر الإجرامية.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 6 سلاح نارى وأر بى جيه، و3 بنادق آلية وطبنجة وبندقية ضغط هواء وقنبلة يدوية وقتبلتين غاز وقديفتين أر بى جى و( 1174 ) طلقة أعيرة نارية مختلفة و( 2) كيلو من مخدر الهيروين و94 ) فرش من مخدر الحشيش و( 17) ميزان حساس و( 1500 ) من السرنجات التى يستخدمها المتعاطين وتم ضبط هارب من السجون العمومية.

كما تم ضبط ( 5 ) سيارة مبلغ بسرقتها و ( 220 ) قرص مخدر و ( 3 ) عناصر خطرة مطلوب ضبطهم في قضايا و ( 7 ) محكوم عليهم في جنايات بالمؤبد و( 25 ) حكم حبس.

ضبط قنابل وقدائف أربى جى وبنادق فى حملة مداهمات للسحر والجمال بالإسماعيلية (4)

ضبط قنابل وقدائف أربى جى وبنادق فى حملة مداهمات للسحر والجمال بالإسماعيلية (1)

ضبط قنابل وقدائف أربى جى وبنادق فى حملة مداهمات للسحر والجمال بالإسماعيلية (2)

ضبط قنابل وقدائف أربى جى وبنادق فى حملة مداهمات للسحر والجمال بالإسماعيلية (3)

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