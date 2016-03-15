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حبس أمين شرطة و3 موظفين بشركة اتصالات لسرقتهم كابلات بمليون و200 ألف جنيه

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حبس أمين شرطة و3 موظفين بشركة اتصالات لسرقتهم كابلات بمليون و200 ألف جنيه حبس أمين شرطة و3 موظفين بشركة اتصالات لسرقتهم كابلات بمليون و200 ألف جنيه
قرر المستشار أحمد سعيد رئيس نيابة قسم ثان الزقازيق، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس أمين شرطة و3 موظفين بالشركة المصرية للاتصالات بالزقازيق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على كابلات تليفونات.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من العميد أسامة العزازى مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد بلاغا من مهندس الاتصالات المسئول عن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بمدينة الزقازيق، بضبطه سيارة محملة بعدد من كابلات التليفونات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3858 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2016.

وتبين قيام أمين شرطة بشرطة الاتصالات بالاتفاق مع مهندس بالمعاش، كان يعمل بالشركة المصرية للاتصالات و3 موظفين بالشركة، بالقيام بارتكاب واقعة السرقة، وتم استئذان النيابة العامة بضبطهم بعد قرار من المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وتمكن ضباط قسم ثان الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق من ضبط أمين الشرطة والموظفين الثلاثة.

وتم تشكيل لجنة لفحص المسروقات، حيث تبين لها أن قيمة المسروقات تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم، وجارى ضبط المهندس والسائق الذى اشترى الكابلات، حيث تبين أنه سيىء النية ويعلم بأنها مسروقة.


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