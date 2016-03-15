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ضبط هارب من 67 حكما قضائيا بالحبس فى البحيرة

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ضبط هارب من 67 حكما قضائيا بالحبس فى البحيرة ضبط هارب من 67 حكما قضائيا بالحبس فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى اليوم، من ضبط متهم هارب من 67 حكما قضائيا بالحبس فى حملة أمنية بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث، من ضبط المحكوم عليه "ر.م.ع" تاجر ومقيم نكلا العنب دائرة مركز إيتاى البارود والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى 67 حكمًا، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

ضبط 1618 مخالفة مرورية و23 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

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