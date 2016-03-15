مران الأهلي – متعب ونجيب في تدريبات الكرة.. وإكرامي وعاشور يواصلان التأهيل

انتظم الثنائي عماد متعب ومحمد نجيب في تدريبات الكرة صباح اليوم الثلاثاء في مران الأهلي.

وكان متعب يعاني من شد في العضلة الخلفية أبعده عن السفر مع الفريق لأنجولا لمواجهة ريكرياتيفو دو ليبولو في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، فيما كان يعاني نجيب من إصابة في الظهر.

أما الغائب الثالث، شريف إكرامي، فقد خضع لجلسة علاج في عيادة النادي.

وكان الحارس قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية في لقاء غزل المحلة بالدوري.

وغاب أيضا حسام عاشور، والذي خضع لجلسة تدليك بالثلج على دكة ملعب مختار التتش.

وقام مدرب الأحمال مايكل ليندمان بإخضاع اللاعبين لتدريبات التحمل والضغط.

كما شهد المران اجتماعا قصيرا بين مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، ورئيس قطاع الكرة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" من أجل تنسيق عمل سمير عدلي، مدير العلاقات العامة بالنادي، كمدير إداري للفريق.