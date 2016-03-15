هيئة مفاوضات المعارضة السورية: يجب التحقق من قرار الانسحاب الروسى

أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية سالم المسلط ضرورة التحقق من تنفيذ القرار الروسى بشأن سحب قواته الرئيسية من سوريا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الثلاثاء، عن المسلط قوله " إذا كانت هناك جدية فى قرار سحب القوات الروسية فذلك يعطى دفعة إيجابية للمحادثات فى جنيف لكن لابد من لمس ذلك على الأرض"، وتساءل " هل القرار الروسى يقضى بسحب القوات أم بخفض عدد الطائرات الروسية الموجودة فى سوريا".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، بدء سحب معداتها العسكرية من سوريا، تنفيذا لأوامر أصدرها الرئيس الروسى فلاديمير بوتن.

وتزامن القرار الروسى مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة فى جنيف، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا.

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