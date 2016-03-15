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برلمانى روسى: وضعنا حدا للشائعات بشأن المكوث فى سوريا

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برلمانى روسى: وضعنا حدا للشائعات بشأن المكوث فى سوريا برلمانى روسى: وضعنا حدا للشائعات بشأن المكوث فى سوريا

قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع فى البرلمان الروسى، سيرجى جيجاريف، أن قرار سحب القوات الروسية من سوريا، ينهى التكهنات التى كانت تتحدث عن بقائها لمدة طويلة هناك.

وأضاف جيجاريف حسبما افادت قناة روسيا اليوم الاخبارية الثلاثاء، أن "بذلك نكون قد أنهينا كل الشائعات التى تقول إننا سنبقى لفترة طويلة أو نحضر لعميلة برية فى سوريا"، وأوضح البرلمانى الروسى أن بلاده أظهرت قدرتها على نشر أى معدات عسكرية فى وقت وجيز سواء من خلال الجو أو من خلال البحر، مؤكدا عدم مشاركة بلاده فى عمليات قتالية.

ولفت جيجاريف إلى أن خطوة روسيا هذه لابد أن تقنع مرة أخرى، خصومها وحلفاءها فى العالم، فى الغرب، وقبل كل شىء فى أوروبا وأمريكا، أن روسيا تلتزم دائما بوعودها، موضحا أن مسار التفاوض السياسى بين السورية والمعارضة هو الأهم الآن، بمشاركة روسيا والدول الغربية الأخرى.
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