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وزير البيئة يلتقى محافظ السويس اليوم ويتفقد ميناء الأدبية

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وزير البيئة يلتقى محافظ السويس اليوم ويتفقد ميناء الأدبية وزير البيئة يلتقى محافظ السويس اليوم ويتفقد ميناء الأدبية
يزور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، محافظة السويس، وذلك اليوم الثلاثاء، حيث يجتمع الوزير مع اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، وعدد من نواب المحافظة ومسئولى شركات الأسمنت والأسمدة والسيراميك، وذلك لمناقشة موضوعات منظومة المخلفات والتلوث الصناعى والأسمدة السيراميك.

وتعقب لقاء الوزير بالمحافظ ورؤساء الشركات زيارة لميناء الأدبية لتفقد اللندين منتهى الصلاحية ومخازن الفحم، وأخيرا عمل عرض لإنشاء مركز الإنقاذ وإزالة التلوث البحرى بمبنى هيئة ميناء الأدبية.


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