اليوم .. نظر طعن الشوبكى لإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية البرلمان

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، لإلغاء نتيجة فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة.

كان الدكتور عمرو الشوبكى المرشح السابق عن دائرة الدقى والعجوزة، قد تقدم بطعن على النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور، مختصمًا المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار ناجى شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددًا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم.

وطالب الشوبكى فى طعنه بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، إضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للإطلاع على إقرار ذمته المالية، حيث دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الاطلاع على الحساب البنكى لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.

أحمد مرتضى فى بيان: "الشوبكى" اعتاد ترويج إشاعات كاذبة وأحترم أحكام القضاء