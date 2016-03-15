تجديد حبس الطفل المتهم بحيازة قنبلة والانضمام لجماعة محظورة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف، "15 عاماً" 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى القضية 502 لسنة 2014 حصر أمن الدولة، واتهامه بحيازة قنبلة، وحددت النيابة جلسة 27 مارس المقبل، لنظر تجديد حبس المتهم.

من جانبه، كشف مصدر قضائى بالنيابة، إن تحريات مباحث الأمن الوطنى فى القضية ، أفادت أنه متهم بحيازة قنبلة ومواد متفجرة ، وأن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد تورطه فى العديد من عمليات العنف، مشيراً إلى أن المتهم يواجه تهم حيازة متفجرات "قنبلة"، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب أحد وسائلها تنفيذ أغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

تجديد حبس طفل عمره 15 عاما لاتهامه بحيازة قنبلة